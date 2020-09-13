Названо число пациентов с коронавирусом в российских больницах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в российских медицинских учреждениях. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По словам Мурашко, на данный момент более 90 тысяч человек, заразившихся вирусом, находятся в российских больницах на стационарном лечении. Министр подчеркнул, что в России заболеваемость коронавирусом все еще имеет место. Он также добавил, что медицинские работники научились справляться с болезнью значительно лучше, чем в начале эпидемии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что организация сотрудничает по вопросам поставки вакцины от коронавируса с 50 странами. Он отметил, что объемы производства пока ограниченны, поэтому в настоящий момент в приоритетном порядке для сотрудничества рассматриваются 20 стран, в отношениях с которыми есть большой прогресс.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ранее прививку от COVID-19 данным препаратом сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.