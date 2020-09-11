Перечислены причины низкой летальности от коронавируса в России

Низкая летальность от коронавируса зависит от разных факторов, в том числе коечного фонда, своевременности оказания помощи, доступности ИВЛ. Такие причины перечислены на сайте «Стопкоронавирус.рф».

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В России уровень летальности от коронавируса составляет 2,8 процента. Согласно публикации, это один из самых низких показателей в мире. Это связано с тем, что страна смогла обеспечить большой коечный фонд и у нее было время увидеть, как эпидемия разворачивается в других государствах, и учесть их опыт. Так, удалось мобилизовать систему здравоохранения, оперативно укомплектовать ее и перепрофилировать — за счет этого все нуждающиеся получали стационарную помощь, в том числе в реанимации.

Другая причина заключается в том, что в России доступны услуги скорой помощи и врачи чаще выезжают к больным на дом, а медпомощь оказывалась всем вне зависимости от финансового положения или наличия страховки. Кроме того, медпомощь доступна бесплатно по полису ОМС. Еще одна мера, повлиявшая на уровень летальности — введение режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

В публикации также сказано, что нужно различать понятия «летальность» и «смертность». Так, летальность — показатель медицинской статистики, определяющийся через отношение числа умерших от определенного заболевания в определенный период времени к общему числу людей с таким же диагнозом за тот же период времени. Она измеряется в процентах. Смертность — это отношение числа умерших к общему числу населения в единицу времени, она измеряется в промилле и равна числу смертей на тысячу человек в год.

Ранее стало известно, что в России в списки умерших от коронавируса попадают только те, у кого главной причиной смерти стала инфекция, а не обострившиеся на ее фоне хронические заболевания. Исходя из результатов патологоанатомического вскрытия, могут быть разные формулировки — «смерть от COVID-19» или «смерть с COVID-19». При этом по итогам вскрытия диагноз «коронавирусная инфекция» может быть поставлен даже если тест показал отрицательный результат. На «Стопкоронавирус.рф» уточнили, что ежедневно публикуют только те случаи смерти, в которых коронавирус стал основной причиной.