В России обнаружили скрывающие смертность от COVID-19 больницы

В России обнаружили больницы, в которых скрывалась смертность пациентов от COVID-19. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи. Ее слова приводит издание «Медицинский вестник» в понедельник, 7 сентября.

По ее словам, при анализе медицинских карт пациентов переоборудованных для больных COVID-19 стационаров оказалось, что в некоторых их них почти 100 процентов смертей кодировались как летальные исходы коронавирусной инфекции. При этом были и такие больницы, в которых «практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», подчеркнула Самойлова.

В заключение глава Росздравнадзора заявила, что ведение статистики смертей пациентов с COVID-19 должно стать причиной «выводов на будущее».

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По последним данным, всего в России за весь период пандемии коронавируса скончались 17 871 пациентов с COVID-19, еще 843 277 выздоровели. Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 030 690.