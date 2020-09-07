Мурашко ответил на неточности в статистике смертей от COVID-19

Выводы Росздравнадзора о неточности при регистрации смертей от коронавирусной инфекции не учитывают данные по всей России. На это указал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он отметил, что данные надзорного ведомства «были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций». При этом анализ статистических данных по стране относится к компетенции Минздрава и Росстата.

Министр уточнил, что увеличение смертности в период пандемии связано как с COVID-19, так и с другими заболеваниями, к более тяжелому течению которых приводила инфекция — сахарный диабет, болезни системы кровообращения, онкологические заболевания.

Ранее 7 сентября глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что в России обнаружили больницы, в которых скрывалась смертность пациентов от COVID-19. По ее словам, при анализе медицинских карт пациентов переоборудованных для больных COVID-19 стационаров оказалось, что в некоторых из них почти 100 процентов смертей кодировались как летальные исходы коронавирусной инфекции. При этом были и такие больницы, в которых «практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания — сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», подчеркнула Самойлова.