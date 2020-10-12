В России опровергли данные о пропавшем иммунитете у переболевших COVID-19 зимой

В России не зафиксировано ни одного случая повторного заражения коронавирусом. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Он напомнил, что к сегодняшнему дню в мире описано только шесть случаев повторного заражения новой инфекции. «Учитывая масштаб распространения коронавирусной инфекции в мире, шесть случаев это практически тысячная доля», — добавил Горелов.

Кроме того, специалист опроверг информацию о том, что у людей, переболевших COVID-19 зимой, в первые месяцы пандемии коронавируса, уже нет иммунитета и они могут повторно заболеть. Эти данные научно не доказаны, заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что полученный после заражения коронавирусом иммунитет защищает от повторного заболевания COVID-19 так же, как и вакцина.

В России за последние сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исходов, еще 1 024 235 человека выздоровели.