В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заражения коронавирусом

Полученный после заражения коронавирусом иммунитет защищает от повторного заболевания COVID-19 так же, как и вакцина. Так возможность повторного заражения новой коронавирусной инфекцией оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит «Российская газета».

«У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом — все описанные случаи, а их шесть, — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились», — подчеркнула Попова.

Также она отметила, что самый надежный и безопасный способ защиты от коронавируса — вакцинация. Это связано с тем, что после COVID-19 у человека могут возникнуть осложнения, иногда тяжелые. «Кроме того, мы не знаем еще о возможных отдаленных последствиях, только изучаем это. Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом», — отметила Попова.

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что один случай повторного заражения коронавирусом в России все же признали. Он отметил, новое инфицирование произошло через 148 суток. Кроме того, по словам Лисицына, еще один случай рассматривался в Туве. Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что во всем мире подтвердился только один случай повторного заболевания инфекцией. В России таких случаев достоверно не зафиксировано, подчеркнул он.

Вместе с тем, как рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов, иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется примерно полгода. Так, у переболевших COVID-19 пациентов уровень антител снижается вплоть до полного исчезновения в течение трех-четырех месяцев. После этого клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген, и те, кто болел в апреле, уже в октябре вновь окажутся под угрозой инфицирования.