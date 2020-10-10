Спрогнозирован максимальный прирост зараженных коронавирусом в России

Максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в России составит 15-17 тысяч человек. Об этом в интервью «Известиям» сообщил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сегодня мы видим действительно рекордное значение, но это не пик. То, что рост суточной заболеваемости продолжится, сомнений не вызывает, но до какого уровня, сказать сложно. Я бы назвал цифру в 15–17 тысяч [новых случаев заражения коронавирусом] в день, но это нисколько не жесткий прогноз. Может быть и больше, и меньше», — объяснил он.

Вирусолог напомнил, что осенне-зимний период благоприятен для инфекций и влияет на динамику распространения коронавируса. «Инфекция с нами навсегда. Со временем, мы, наверное, сможем забыть о ней и воспринимать ее менее остро, чем сейчас, но на это понадобятся годы: думаю, минимум два-три. Вирус будет циркулировать и дальше», — пояснил Альтштейн. По его прогнозу, забыть о вирусе россияне смогут, когда летальность составит один из 10 тысяч или хотя бы из 1 тысячи.

Вирусолог выразил надежду, что вновь введенные ограничительные меры помогут добиться необходимого эффекта — это напомнит гражданам о сознательности.

За последние сутки в РФ выявили 12 126 случаев заражения. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 1 272 238 человек.