Кремль отреагировал на рекорд по заражению коронавирусом в России

В ситуации с коронавирусом могут потребоваться решения федерального штаба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя рекордное число новых случаев COVID-19 в России. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 9 октября.

В то же время он опроверг утверждения об ограничениях на въезд между регионами. По его словам, меры контроля эпидемиологической ситуации вполне допустимы.

За последние сутки в РФ выявили 12 126 случаев заражения. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 1 272 238 человек.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать к середине ноября. После Нового года, по ее прогнозу, ситуация стабилизируется.

В свою очередь, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, вирусолог Александр Лукашев полагает, что пик эпидемии придется на конец 2020 года.