«Сбер» спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Пик распространения коронавируса в России может прийтись на 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше. Такие сроки спрогнозировал симулятор «Сбера», опираясь на четыре сценария поведения граждан.

В Москве в случае соблюдения большей части жителей мер предосторожности пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом в 4895 заразившихся. При редких нарушениях масочного режима и других рекомендаций врачей срок сдвинется на 20 октября (плюс 5221 инфицированный). Если москвичи будут постоянно нарушать антикоронавирусные нормы, то пик возможен 24 октября, а максимальный суточный прирост новых случаев заражения в сутки составит 7969.

По стране пик заболеваемости COVID-19 придется на 8 ноября, следует из расчетной модели. Суточный прирост достигнет 23,3 тысячи человек в случае, если россияне будут вести себя как до пандемии. При соблюдении защитных мер речь идет о 16,8 тысячи новых случаев в сутки.

Если же россияне будут часто нарушать защитные меры, страна пройдет пик пандемии 12 ноября. Тогда за сутки могут выявить 21,9 тысячи подтвержденных случаев.

За последние сутки в РФ выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом — 12 126. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян. Всего с начала пандемии в России выявили 1 272 238 случаев коронавируса.