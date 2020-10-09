В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 12 126, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 9 октября. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян.

По состоянию на 9 октября заболевшие есть во всех 85 регионах страны. Больше всего случаев — в Москве (3701), Санкт-Петербурге (469) и Московской области (411). В Ненецком и Чукотском автономных округах меньше всего новых заболевших (2 и 4 соответственно). Также за сутки 201 пациентов с COVID-19 умер, 7092 человека выздоровели.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 272 238 случаев коронавируса, из них 1 009 421 человек выздоровел, 22 257 человек скончались.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать к середине ноября. При этом она отметила, что после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться. Эксперт подчеркнула, что показатели прироста заболевших на данном этапе не так страшны. По словам Лебединской, диагностика стала лучше, а тестов для выявления коронавируса проводится все больше.