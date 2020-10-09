В Москве приостановлен льготный и бесплатный проезд

В Москве с 9 октября приостановлен льготный и бесплатный проезд — такие меры были введены властями из-за коронавируса, мэр столицы Сергей Собянин анонсировал их 6 октября.

Льготный проезд для школьников не будет доступен до окончания каникул, 18 октября. Транспортное приложение социальной карты учащихся временно заблокируют. Уже уплаченные деньги обещали перенести на более поздний срок.

Бесплатный проезд для горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, приостановлен до 28 октября. Соответствующее решение вступило в силу 9 октября, чтобы работающие могли заранее взять больничный или перейти на удаленку.

Собянин объяснил введение данных мер приближением заболеваемости коронавирусом к пиковым значениям весны. Тогда в столице выявили 4082 новых случая коронавируса за сутки. Больше заболевших к тому моменту последний раз было 15 мая — тогда в столице поставили 4748 диагнозов.

Тогда в рамках новых мер продажу билетов в театры и музеи, подведомственные правительству Москвы, перевели в онлайн — предполагается, что таким образом удастся контролировать заполняемость залов и избежать вынужденного закрытия культурных учреждений. Собянин также объявил, что предприятия и организации обязаны регулярно отправлять в правительство Москвы отчет о переводе на удаленку минимум 30 процентов работников, в противном случае работодатели будут получать штрафы.

За последние сутки в Москве выявили 3323 новых случая коронавируса. С начала пандемии в столице зарегистрировали 318 111 новых случаев заражения, 257 703 выздоровления и 5497 летальных исходов.