Собянин заявил о росте смертности пациентов с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается рост смертности среди пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Кроме того, по его словам, число новых случаев заражения COVID-19 в Москве вышло на уровень апреля, выросло количество тяжелых больных.

При этом Собянин отметил, что число тестов на коронавирус в столице стало в два раза больше. «Тем не менее главнейший показатель — это количество тяжелых больных, количество госпитализаций», — сказал градоначальник.

Он заявил, что на этой неделе каждый день госпитализируют около тысячи человек, увеличивается количество очень тяжелых больных в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких. «Даже смертность снова начинает расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает», — сказал мэр. Также Собянин сообщил, что почти 83 процентов среди умерших пациентов с коронавирусом были старше 60 лет.

Ранее Собянин усомнился в объективности идеи, что со временем коронавирус стал менее агрессивным и начал ослабевать. По его словам, доля зараженных с тяжелым течением болезни со временем не уменьшилась.

Из-за коронавируса в Москве приостановлен льготный проезд для школьников, пенсионеров и хронически больных. Жителям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома, работодателям — перевести 30 процентов сотрудников на удаленку. Осенние школьные каникулы продлены до двух недель. Эти меры снизили пассажиропоток в общественном транспорте на 10-11 процентов, что власти расценили как недостаточный результат.