Собянин прокомментировал теорию ослабления коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин усомнился в объективности идеи, что со временем коронавирус стал менее агрессивным и начал ослабевать. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Есть такая теория, что сейчас COVID стал менее опасным и болеют сейчас более легко. На мой взгляд, это не очень объективно», — прокомментировал градоначальник.

По его словам, доля зараженных с тяжелым течением болезни со временем не уменьшилась.

Собянин отмечал, что столичные власти не хотят закрывать город из-за пандемии, чтобы не ударить по экономике. Он подчеркнул, что это будет крайней мерой. Мэр добавлял, что следующая неделя будет решающей в плане принятия решения о необходимости новых ограничений.

Собянин отмечал, что столичные власти не хотят закрывать город из-за пандемии, чтобы не ударить по экономике. Он подчеркнул, что это будет крайней мерой. Мэр добавлял, что следующая неделя будет решающей в плане принятия решения о необходимости новых ограничений. Прошлая неделя была без значительных улучшений, росло число зараженных и госпитализаций.

Из-за коронавируса в Москве приостановлен льготный проезд для школьников, пенсионеров и хронически больных. Жителям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома, работодателям — перевести 30 процентов сотрудников на удаленку. Осенние школьные каникулы продлены до двух недель. Эти меры снизили пассажиропоток в общественном транспорте на 10-11 процентов, что власти расценили как недостаточный результат.