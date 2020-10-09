Собянин предупредил о решающей неделе по новым ограничениям в Москве

Следующая неделя будет в Москве решающей в плане принятия решения по борьбе с распространением коронавируса. Об этом предупредил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, ситуацию можно будет стабилизировать без новых мер, но при условии соблюдения всех нынешних предписаний. «Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — написал градоначальник.

Собянин отметил, что прошлая неделя была без заметных улучшений, росло число новых заражений и госпитализаций.