Вирусологи поспорили о целесообразности длинных каникул в Москве

Вирусологи разошлись во мнении о целесообразности длинных школьных каникул из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ведущего специалиста центра Гамалеи Федора Лисицына, длительные каникулы — это ошибка, так как дети продолжают гулять и обмениваться «микроштаммами вируса». Он убежден, что учеников нужно оставить сидеть дома, а не просто убирать из школ. «Это приведет к тому, что сейчас обмен продолжится и продолжается», — отметил Лисицын.

В свою очередь врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, поспорил с ним и заявил, что каникулы — это одно из самых важных решений властей. Он напомнил, что инфекции, которые родители школьников привезли из отпусков, очень быстро распространяются — за 6-8 часов. «Одно из самых грамотнейших управленческих решений — каникулы для школьников», — отметил он.

В Москве с 9 октября приостановили льготный и бесплатный проезд для школьников и пенсионеров. Такие меры мэр столицы Сергей Собянин ввел в связи с коронавирусом. Льготный проезд для школьников будет недоступен до окончания каникул, 18 октября.