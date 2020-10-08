Более ста российских школ перевели на дистанционку

В России более ста школ перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости в четверг, 8 октября.

«В процентном соотношении это 0,27 процента, не более. Там, где это происходит, есть все наработки, которые позволяют выстроить процесс обучения дома», — добавил министр. Также он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в системе образования тщательно контролируется. В целом образовательные организации по всей стране работают полноценно.

Кравцов добавил, что в некоторых регионах планируют перенести каникулы. Однако, по его словам, это укладывается в календарный год и не нарушает единое образовательное пространство.