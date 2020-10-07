В России призвали проверить готовность школ к удаленке

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить готовность российских школ к удаленному формату обучения, передает Regnum в среду, 7 октября.

«Министерство просвещения обязано провести полную ревизию технической готовности школ к переводу на дистанционное обучение. Это необходимо для того, чтобы исключить режим аврала, который происходил весной нынешнего года», — сказал Миронов.

При этом он отметил, что для организации дистанционного обучения в школах обеспеченности компьютерами недостаточно — необходим комплексный подход с методиками работы в удаленном режиме для учителей и обеспечением всех школьников интернетом.

«Думаю, что совсем скоро на примере нескольких регионов станет понятно, удалось ли министерству и региональным чиновникам справиться с этой задачей. Качество их работы можно будет оценить не по сухим отчетам, а по успеваемости школьников», — заключил Миронов.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — на время перешли на дистанционное обучение. В новом учебном году, который начался 1 сентября, российские школьники начали учиться в традиционном формате, однако учебный процесс будет организован с ограничениями.

Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, снова переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется. «Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», — сказал Музаев.

Вместе с тем ранее заместитель главы Минпросвещения Виктор Басюк заявил, что школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. По его словам, вместе со столицей на «удаленку» планируется перевести школы на Сахалине и в Ульяновской области. Точные даты перехода на дистанционное обучение будут устанавливать главы регионов, уточнил Басюк. С 5 по 18 октября октября московские школьники находятся на каникулах.