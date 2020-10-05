Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса

Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель главы Минпросвещения Виктор Басюк, передает «Интерфакс» в понедельник, 5 октября.

По его словам, вместе с Москвой на «удаленку» планируется перевести школы на Сахалине и в Ульяновской области. Точные даты перехода на дистанционное обучение будут устанавливать главы регионов, уточнил Басюк.

«Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах», — добавил замминистра просвещения.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что школьные каникулы в 2020 году вместо одной недели продлятся две — с 5-го по 18 октября. Сообщалось, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации тоже прекратят работу на две недели.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова объяснила это решение ростом заболеваемости COVID-19 среди детей после начала учебного года. Предполагалось, что длинные каникулы минимизируют риски для школьников и их старших родственников за счет сокращения контактов.