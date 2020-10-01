В Москве часть сотрудников переведут на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе работодателями 30 процентов сотрудников на удаленную работу с 5 по 28 октября. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

В частности, работодатели обязаны перевести на удаленку всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение составят работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, говорится в документе.

Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Градоначальник сообщил, что вслед за ростом числа случаев заражения COVID–19 пошла вверх динамика госпитализаций — более пяти тысяч в неделю.

В то же время он выразил надежду на то, что более тяжелых решений в связи с распространением коронавируса принимать не придется.

В России за последние сутки выявили 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заразившихся — в Москве (2424), Санкт-Петербурге (285) и Московской области (230). С начала пандемии в России коронавирус диагностировали у 1 185 231 человека