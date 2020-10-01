В России выявили 8945 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб в своем Telegram-канале в четверг, 1 октября.

Больше всего заразившихся — в Москве (2424), Санкт-Петербурге (285) и Московской области (230). Следом идут Ростовская (205), Нижегородская (186) и Воронежская (171) области. Наименьшее число заболевших COVID-19 фиксируется в Ненецком и Чукотском автономных округах (1 и 2 соответственно), а также в Чеченской республике (6).

Кроме того, за последние сутки в России скончались 169 пациентов с коронавирусом, еще 5985 человек выздоровели и выписались.

Таким образом, с учетом новых данных, с начала пандемии в России коронавирус диагностировали у 1 185 231 человека. Из них 964 242 человек выздоровели, еще 20 891 умерли.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, что рост заболеваемости COVID-19 связан с тем, что сейчас идет сезонный подъем. Он рекомендовал россиянам соблюдать противоэпидемические правила и ответственно относиться к собственному здоровью.