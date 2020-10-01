В России оценили совет доктора Мясникова лечить коронавирус дома

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн прокомментировал рекомендацию главврача столичной больницы №71 и телеведущего Александра Мясникова лечиться от коронавируса дома. Об этом он рассказал в эфире «Национальной службы новостей».

Вирусолог назвал Мясникова опытным врачом и посоветовал прислушиваться к его советам. «Конечно, большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи — это уже для больницы», — пояснил Альштейн.

Он пояснил, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно, поэтому в случае недомогания необходимо провести тест на коронавирус. При этом врач может взять мазок для ПЦР-анализа дома у пациента, так что ехать в больницу в этом случае необязательно.

Ранее Мясников сообщил, что человеку с коронавирусом необходимо вызвать врача или ехать в больницу, если у него наблюдаются кашель и нарастающая одышка. По его мнению, госпитализация не нужна, если человек способен стоять и сидеть, а температура тела повысилась до небольших значений (37,5). Врач призвал людей с легкой формой COVID-19 лечиться в домашних условиях, так как в медучреждениях есть риск получить суперинфекцию.

Позднее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что нежелание обращаться к врачам и самолечение — «самая большая ошибка для болеющего человека».

За последние сутки в России был зарегистрирован 8481 случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала пандемии в стране выявили 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах, 20 722 летальных исхода и 958 257 случаев выздоровления.