Названа сумма штрафа за нарушение режима удаленки в Москве

Сумма штрафа для организаций Москвы, которые не переведут на удаленку треть сотрудников, составит до 300 тысяч рублей. Ее назвал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, передает РИА Новости.

За нарушение режима индивидуальные предприниматели должны будут заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей. В случае, если будет причинен вред здоровью человека, или правонарушение произойдет повторно, должностные лица получат штраф от 300 до 500 тысяч рублей, юридические лица и индивидуальные предприниматели — от 500 тысяч до миллиона рублей, либо их деятельность приостановят на срок до 90 суток.

Данчиков добавил, что на предприятиях будут проходить внеплановые проверки. Он подчеркнул, что такие меры нужны для сдерживания темпов распространения коронавируса.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны перевести 30 процентов сотрудников на удаленную работу с 5 по 28 октября. На удаленке должны работать сотрудники старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение — работники, присутствие которых критически важно для функционирования организации, медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рекомендовал предприятиям перевести на удаленку до половины сотрудников. Он уточнил, что рекомендация в первую очередь касается тех, кто может выполнять свои обязанности дистанционно.