В Минпросвещения уточнили заявление о переводе школ на дистанционку

Решений относительно перевода на дистанционное обучение учащихся школ Москвы, Сахалина и Ульяновской области пока не принималось, уточнил заместитель главы Минпросвещения Виктор Басюк, передает ТАСС.

«К нам поступают данные [о переводе школ на удаленку], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется», — сказал замминистра просвещения.

Ранее 5 октября Басюк говорил, что школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Также, по его словам, в удаленном формате могут начать работать школы на Сахалине и в Ульяновской области. «Ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва», — заявлял Басюк. Точные даты перехода на дистанционное обучение, по его словам, должны будут устанавливать главы регионов.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что школьные каникулы в 2020 году вместо одной недели продлятся две — с 5 по 18 октября. Сообщалось, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации тоже прекратят работу на две недели, однако продолжат работу детсады.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова объяснила это решение ростом заболеваемости COVID-19 среди детей после начала учебного года. Предполагалось, что длинные каникулы минимизируют риски для школьников и их старших родственников за счет сокращения контактов.