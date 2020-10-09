В Москве оценили вероятность закрытия магазинов и клубов

Власти Москвы не рассматривают возможность закрытия непродовольственных магазинов, клубов и караоке. Об этом заявил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Тем не менее он пообещал, что на следующей неделе будут приняты дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса в столичных барах и ночных клубах. «Буквально сегодня с инициативой вышли владельцы ночных клубов, баров и караоке с тем, чтобы каким-то образом помочь решать эти вопросы с точки зрения регулирования потоков для сокращения распространения коронавирусной инфекции», — пояснил Немерюк.

В частности, речь идет о формате «чек-инов». «Когда любой посетитель этих клубов или баров оставляет информацию о том, что он там был (без персональных данных), а в дальнейшем, если вдруг выявляется кто-то заболевший, то он может в любом формате провериться и узнать информацию, что в это же время кто-то находился с ним рядом для того, чтобы своевременно предпринять меры и не заболеть», — добавил чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин подчеркивал, что столичные власти не хотят закрывать город из-за пандемии, чтобы не ударить по экономике. По его словам, следующая неделя будет решающей в плане принятия решения о необходимости новых ограничений. Прошлая неделя была без значительных улучшений, росло число зараженных и госпитализаций.

Из-за коронавируса в Москве приостановлен льготный проезд для школьников, пенсионеров и хронически больных. Жителям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома, работодателям — перевести 30 процентов сотрудников на удаленку. Осенние школьные каникулы продлены до двух недель. Эти меры снизили пассажиропоток в общественном транспорте на 10-11 процентов, что власти расценили как недостаточный результат.