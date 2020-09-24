Власти сообщили о закрытии в Москве магазинов «Перекресток» и «Магнолия»

Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве из-за нарушений масочного режима. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает Telegram-канал оперативного штаба по контролю распространения коронавируса.

«Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому [масочно-перчаточному режиму] относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей», — сказал Немерюк.

Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей власти Москвы закрыли 43 магазина.

Ранее 24 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ему бы не хотелось возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса. Глава государства также призвал наращивать объемы тестирования на COVID–19 и соблюдать масочный режим в общественных местах.

Масочно-перчаточный режим действует в столице с весны из-за пандемии коронавируса. Горожанам рекомендовано носить средства индивидуальной защиты в магазинах, торговых центрах, салонах красоты, поликлиниках и в других организациях и предприятиях, а также в общественном транспорте.