Россиянин попытался задушить полицейского за замечание о маске и попал на видео

Житель Новошахтинска Ростовской области напал на полицейского, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски в магазине, и пытался задушить его. Снятое очевидцами видео опубликовано в Telegram-канале издания «Подъем».

Ролик начинается с момента, когда человек в форме лежит на асфальте, и с ним борется мужчина. Затем полицейский поднимается и пытается увести агрессора. Вскоре между ними разворачивается противостояние, сотрудник МВД снова оказывается на дороге, сверху над ним повисает противник.

«Он его душит», — говорит одна из наблюдавших за происходящим горожанок, имея ввиду нарушителя. В конце между мужчинами начинается полноценная драка.

По информации издания, незадолго до снятой на видео сцены полицейский подошел к россиянину без маски на кассе и попросил показать документы. Недовольный покупатель обматерил правоохранителя и «вышвырнул за порог магазина». В итоге нападавшего увозил наряд полиции.