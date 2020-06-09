Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео

Двое жителей Калининграда устроили драку в салоне автобуса из-за того, что один из них был без маски. Произошедшее попало на видео, ролик опубликован в Instagram-аккаунте «Янтарный ДЛБ».

На кадрах видно, как мужчина без маски валит соперника на пол, после чего их разнимают другие пассажиры. Затем драка продолжилась, нападавший нанес еще один удар, и, предположительно, сам вышел из автобуса.

5 июня сообщалось, что в Магнитогорске полицейский поколотил дубинкой россиянина, который не надел маску. Сначала его удерживал другой патрульный, но когда тот попытался выбраться, его напарник подбежал и нанес несколько ударов. В полиции заявили, что перед конфликтом, который попал на видео, мужчина сопротивлялся и оскорблял полицейских. По версии МВД, все началось с замечания, что мужчина зашел в магазин без маски.

Всего на 9 июня в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 6142 смертельных исхода, выздоровели 242 397 человек.

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