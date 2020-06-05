Полицейский поколотил россиянина дубинкой из-за маски и попал на видео

В Магнитогорске полицейский поколотил россиянина без маски дубинкой на улице. Конфликт попал на видео, его опубликовало агентство URA.RU.

В начале ролика видно, что другой правоохранитель сидит на земле и удерживает за ноги мужчину, который пытается высвободиться. В какой-то момент последний начинает отталкивать патрульного ногой со словами «я спокойно работаю, ничего не нарушал» и заявляет, что у него есть маска, которую он наденет.

Затем он пытается резкими движениями освободить ноги. В этот момент подбегает напарник полицейского и начинает избивать мужчину, а патрульный высвобождается и валит его на землю. Очевидцы делают полицейским замечания, но те никак не реагируют.

В управлении МВД по Челябинской области URA.RU рассказали, что перед попавшим на видео конфликтом мужчина сопротивлялся и оскорблял полицейских, ему грозит уголовное дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Кроме того, ему грозит штраф и арест до 15 суток за нахождение в магазине без маски — конфликт с патрульными, по их версии, начался из-за замечания об отсутствии у местного жителя средства защиты.

В апреле в интернете появилось видео, на котором полицейский напоминает предполагаемым нарушителям самоизоляции о необходимости соблюдать социальную дистанцию, держа в руке пистолет.

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