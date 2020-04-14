Описан «карантинный рейд» российских полицейских

Российским полицейским в связи с введенными ограничительными мерами, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса, приходится заниматься так называемым «карантинным рейдом» — проверять людей, сидящих на самоизоляции. Работу стражей порядка описала «Комсомольская правда».

Так, в кармане брюк полицейского — список из 55 имен. Все эти люди из зоны риска — приехавшие из-за границы или контактировавшие с ними. Кроме того, страж порядка оснащен всеми необходимыми средствами защиты — масками и перчатками. С людьми, по словам одного из полицейских, они общаются по домофону или через дверь, в крайнем случае — на расстоянии двух метров.

Представители полиции на пути к первому адресу рассказывают, что в основном люди дисциплинированные. «Бабушки, к примеру, все на карантине. Никаких мер к ним дополнительных и применять не нужно. Они увидели по телевизору: "Президент сказал сидеть дома". И сидят»,— отмечает один из них.

Полицейские отмечают, что для некоторых людей на самоизоляции проверяющий — единственный, кто скрашивает серые будни. «Есть молодой человек на моем участке, сидит в квартире один. Каждый день мне свои селфи шлет, пишет: "Посмотрите, я дома". Скучно ему, развлекается так. Но я не против», — делится он.

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После обхода квартир «карантинный рейд» не заканчивается. Полицейские направляются на детские площадки и в парки. Например, в Александровском саду на лавочке полицейские заприметили молодую пару и обратились к ним с вопросом, знают ли они, что посещение парков запрещено. «Мы кошку выгуливаем, живем в 100 метрах отсюда», — отвечает молодой человек.

«А где кошка?» — спрашивают патрульные. После этого молодой человек распахнул пальто и из-за пазухи достал кота. После профилактической беседы пара направилась домой и пообещала не ходить в парк, штрафовать их не стали.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (1489) и Московской области (460).

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