Песков рассказал о здоровье Путина

Президент России Владимир Путин закашлял во время выступления на онлайн-саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. На это в своем Telegram-канале обратили внимание входящие в кремлевский пул журналисты РИА Новости.

Корреспонденты спросили у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о здоровье Путина. Представитель Кремля заверил, что все в порядке. «Здоровье нормальное», — рассказал он.

В ходе совещания Путин также отметил необходимость принять экстраординарные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Он заверил, что Москва продолжит обмен опытом борьбы с коронавирусом с другими государствами.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (1489) и Московской области (460).

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