Песков рассказал о здоровье Путина

Президент России Владимир Путин закашлял во время выступления на онлайн-саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. На это в своем Telegram-канале обратили внимание входящие в кремлевский пул журналисты РИА Новости.
Корреспонденты спросили у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о здоровье Путина. Представитель Кремля заверил, что все в порядке. «Здоровье нормальное», — рассказал он.
В ходе совещания Путин также отметил необходимость принять экстраординарные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Он заверил, что Москва продолжит обмен опытом борьбы с коронавирусом с другими государствами.
По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (1489) и Московской области (460).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения