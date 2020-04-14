Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Необходимо принять экстраординарные меры, чтобы остановить распространение коронавируса, призвал президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 14 апреля.

Он также подчеркнул, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества.

Путин заверил, что Москва продолжит обмен опытом борьбы с коронавирусом с другими государствами.

Накануне российский лидер заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Он уточнил, что становится больше пациентов с тяжелыми симптомами. Он допустил, что при необходимости для борьбы с инфекцией задействуют средства Министерства обороны.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2 774 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (1 489) и Московской области (460).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!