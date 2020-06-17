Отрицающий коронавирус россиянин напал на кондуктора и сорвал с него маску

В Казани пьяный пассажир автобуса, отрицающий существование коронавируса, напал на кондуктора, сорвал с него маску и устроил драку, после которой его за ноги выволокли из салона. Видео произошедшего публикует газета «Вечерняя Казань» на своем сайте.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как между кондуктором и пассажиром возникает конфликт. Судя по кадрам, пассажир не захотел принимать деньги от кондуктора и сорвал с него маску. Издание утверждает, что мужчина также два раза ударил его в челюсть и порвал ему майку.

На втором видео, снятом очевидцами инцидента, буйного пассажира уже выгоняют из автобуса. Кондуктору пришлось тащить его за ноги, но мужчина сопротивлялся и хватался за поручни. «Выбросите его на улицу! Иди отсюда, негодяй», — восклицает женщина.

По информации издания, нарушителя задержали приехавшие на место происшествия сотрудники полиции.

Ранее пьяный мужчина напал на рейсовый автобус в Новой Москве. Он подбежал к автобусу и начал выкрикивать оскорбления. Водитель заблокировал двери, после чего неадекватный прохожий оторвал щетку дворника и начал наносить ей удары по лобовому стеклу. Спустя некоторое время подозреваемого задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» (214 УК РФ).

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