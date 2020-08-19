Россиянин без маски брызнул перцовым газом в посетителя магазина за замечание

В одном из магазинов Тобольска мужчина распылил перцовый газ после замечания покупателя, который вступился за продавщицу, отказавшуюся обслуживать его без маски. Об этом сообщил телеканал «Тобольское время» на своей странице во «ВКонтакте».

Продавщица Светлана Бабинцева рассказала, что потребовала мужчину надеть маску и даже предложила ему купить ее в магазине, настаивая на необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора. В ответ посетитель начал агрессивно себя вести и требовал обслужить его.

За продавщицу заступился другой покупатель, стоявший в очереди. Недовольный мужчина начал с ним спорить, после чего брызнул перцовым газом. По словам очевидцев, устройство в его руках было похоже на пистолет.

В МВД изданию «Комсомольская правда» сообщили, что начали проверку, увидев информацию о произошедшем в соцсетях. В ведомстве выяснили, что мужчина дважды выстрелил из устройства для малогабаритных аэрозольных баллонов, которое легко спутать с огнестрельным оружием. Его задержали 17 августа, устройство изъяли. Почему он так отреагировал на замечание, пока неизвестно. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Ранее в Уфе россиянку без маски назвали крысой и выгнали из автобуса, пнув ногой, когда она выходила. В транспортной компании рассказали, что водитель отказался следовать по маршруту из-за запрета на проезд пассажиров без средств индивидуальной защиты.