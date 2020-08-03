Россиянку без маски назвали крысой и пинком выгнали из автобуса

В Уфе (Башкирия) пассажирку без медицинской маски назвали крысой и выгнали из автобуса, пнув ногой. Видео конфликта опубликовано в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах видно, как женщина силой дергает героиню ролика за руку, пытаясь поднять ее с сиденья. Свои действия она сопроводила словами: «Быстро вышла, выходи давай, крыса!» Когда девушка уже выходила из автобуса, напавшая на нее пассажирка ударила ее ногой сзади. Видео заканчивается кадрами, на которых пассажирка без маски отряхивает юбку сзади.

В компании «Башавтотранс» прокомментировали «Интерфаксу» произошедшее. По словам представителя компании, водитель автобуса отказался продолжать поездку, поскольку проезд пассажиров без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте запрещен. «Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности, другой пассажир проявил агрессивное поведение», — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что информация о требовании компании-перевозчика есть в социальных сетях.

Ранее в Казани пьяный пассажир автобуса, отрицающий существование коронавируса, напал на кондуктора, сорвал с него маску и устроил драку, после которой его за ноги выволокли из салона. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как между кондуктором и пассажиром возникает конфликт. Судя по кадрам, пассажир не захотел принимать деньги от кондуктора и сорвал с него маску. Мужчина также два раза ударил его в челюсть и порвал ему майку.