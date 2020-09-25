Московский ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за нарушение масочного режима

Московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) получил штраф за нарушение масочно-перчаточного режима во время работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала «Россия 24».

Отмечается, что торговый центр оштрафовали на 1 миллион рублей. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве предприятиям торговли были выписаны более 15 тысяч штрафов. По его словам, за подобные нарушения они довольно высокие.

С 12 мая в Москве действует обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны носить быть маски и перчатки, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах.

Ранее, 24 сентября, сообщалось о росте числа госпитализаций в столице примерно на 30 процентов. Однако в оперштабе Москвы подчеркнули, что у города есть необходимые мощности на случай ухудшения ситуации с пандемией. Также отмечалось, что создан значительный резерв коек, а клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.