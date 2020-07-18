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Россияне стали реже носить маски и перчатки

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Россияне стали реже носить маски и перчатки в общественных местах. Об этом свидетельствуют результаты исследования Wanta Group, которые оказались в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Доля жителей городов-миллионников, носящих средства защиты в продуктовых магазинах, уменьшилась с 86 до 81 процента по сравнению с последней неделей июня. В парках маски и перчатки носят 14 процентов опрошенных против 18 процентов в июне. В салонах красоты этот показатель упал с 60 до 52 процентов.

Отмечается, что москвичи носят перчатки в общественных местах чаще, чем жители других городов. В столице около трети опрошенных используют это средство защиты в общественном транспорте, банках, продуктовых магазинах и торговых центрах. В большинстве других регионов их носит приблизительно каждый десятый горожанин.

Отвечая на вопрос о профилактике коронавируса в кинотеатрах после их открытия, респонденты ответили, что готовы носить маски и перчатки, но недолго. Так, две трети согласились носить средства защиты в холле, оставаться в маске и перчатках в зале на все время просмотра фильма решились бы 37 процентов россиян.

В опросе приняли участие более четырех тысяч респондентов из городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее в Минпромторге разрешили магазинам не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты. При этом никто в магазине не обладает правом надевать на нарушителя маску силой. В случаях, когда клиент отказывается надеть средство индивидуальной защиты, сотрудники могут вызвать правоохранительные органы, которые займутся пресечением нарушения.

С 12 мая в Москве начал действовать обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах.

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