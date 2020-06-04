В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний. В таком случае рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тренировкой в маске. Об этом заявил представитель Роспотребнадзора порталу стопкоронавирус.рф.

«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. А при занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, и он распространяется на большие расстояния», — пояснили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что маски особенно эффективны при использовании носителями COVID-19.

В этой связи собеседник портала призвал россиян надевать медицинскую маску при каждом выходе из дома, в том числе для прогулок или занятий спортом.

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