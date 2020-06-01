Защитные маски в тон свадебным платьям стали популярны среди невест

Основательница бутика свадебных платьев Angelo Bridal в Дублине Оана Чайкак (Oana Chaicac) создала маски в тон подвенечным нарядам, которые стали популярными среди невест. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина открыла свой магазин в феврале, но была вынуждена приостановить его работу из-за пандемии коронавируса. Однако, чтобы поддержать медицинских работников, Чайкак создала маски ручной работы и надела их на манекены в свадебных платьях, которые стояли на витрине.
«Мы получили много положительных отзывов от прохожих, которые улыбались нам и фотографировали витрину», — отметила основательница бутика.
По словам женщины, аксессуар вызвал интерес у покупательниц, и в магазин поступило много заказов на украшенные кружевом и жемчугом маски.
«Если запросов будет больше, мы попросим дизайнеров разработать коллекцию масок, а после запуска продаж пожертвуем деньги медицинским учреждениям», — добавила Чайкак.
В мае невеста показала способ вывести пятна вина и автозагара с платья и удивила пользователей сети. От скуки в изоляции Джессика Максин Клаф (Jessica Maxine Clough) решила отстирать свой наряд с помощью пятновыводителя. Так, она замочила платье в холодной воде с раствором, слила помутневшую воду и вновь повторила этот процесс. В итоге наряд вернул свой первоначальный вид.