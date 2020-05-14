Невеста показала способ вывести пятна вина с платья и удивила пользователей сети

Бывшая невеста показала простой способ вывести пятна вина со свадебного платья и удивила результатом пользователей сети. На фотографии, опубликованные в Facebook, обратили внимание журналисты The Sun.

Джессика Максин Клаф (Jessica Maxine Clough) вышла замуж в августе прошлого года, и с тех пор подвенечный наряд с оставшимися после торжества пятнами находился в кладовой. От скуки в изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, женщина решила отстирать его с помощью подручных средств.

Клаф воспользовалась пятновыводителем и оставила платье в холодной воде на час. Затем она слила помутневшую воду и вновь повторила этот процесс. В итоге наряд вернулся в первоначальный вид.

Своим опытом женщина поделилась в Facebook-сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips. По ее словам, на платье были пятна от вина, пирога и автозагара, однако описанный способ помог легко от них избавиться.

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Пользователи сети пришли в восторг от полученного результата. «Ого! Мне необходимо проделать то же самое со своим платьем и продать его!», «Какое красивое платье! Даже не верится, что это тот же наряд!», «Выглядит фантастически!» — комментировали они размещенную запись.

В июле 2019 года женщина постирала чистое нижнее белье и возмутилась количеством грязи в воде. Так, она воспользовалась методом канала Today Show на YouTube и замочила вещи на полтора часа в ванне, наполненной водой и средствами для стирки. Она опубликовала фотографию результата на своей странице в Facebook, увидев которую пользователи с детьми обеспокоились чистотой используемого белья.

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