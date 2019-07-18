Женщина постирала чистое нижнее белье и возмутилась количеством грязи

Женщина постирала чистое нижнее белье по методу канала Today Show на YouTube и обнаружила огромное количество грязи в воде после стирки. Об этом пишет Mirror.

Она воспользовалась способом, который на канале назвали «обнажающей стиркой» (strip washing): замочила вещи на полтора часа в наполненной водой ванне, добавив по столовой ложке стирального порошка и средства для стирки. В результате после них осталась очень грязная вода.

Она опубликовала фотографию на своей странице в Facebook и получила множество комментариев, авторы которых также собрались провести эксперимент. Некоторые пользователи выразили свое отвращение к количеству грязи, которое не вымывает стиральная машина. Родители обеспокоились чистотой белья своих детей.

Канал Today Show выложил видео, где замачивает таким образом простыню. Авторы предлагают добавлять в полную воды ванну стиральный порошок или буру и замачивать вещь как можно дольше, в идеале 24 часа, а потом высушить в машинке.

В июне британский модельер Стелла Маккартни совместно с экспертами в области моды и гигиены рассказала, как часто нужно стирать нижнее белье. По их мнению, и трусы, и бюстгальтеры в идеале нужно менять каждый день для профилактики золотистого стафилококка.

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