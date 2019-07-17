Нестиранные подушки разожгли вражду в сети

В сети разгорелся спор о том, насколько часто нужно стирать подушки. Его начала пользовательница сайта Mumsnet с ником StrawberrySundance.

По словам женщины, в течение последней пары лет она страдает от пятен на лице. Она рассказала, что пользовалась различными кремами, старалась пить больше воды, регулярно стирала наволочки, однако потом осознала, что не стирала саму подушку больше десяти лет. Партнер StrawberrySundance осудил ее, и женщина обратилась к юзерам сайта за поддержкой.

Многие признались в том, что поступали точно так же. Однако часть пользователей отнеслись к словам рассказчицы негативно. «Не могу представить, как можно спать на подушке десять лет и не стирать ее. Во сне люди потеют, выделяют слюну, и все это проникает через наволочку», — объясняла свою позицию KingMidasAteMidges.

Другие юзеры подтвердили, что действительно стирают сами подушки. «Я стираю их раз в год или когда на них попадает сильная грязь. Обычно делаю это летом, чтобы можно было просушить их на улице», — написала одна из пользовательниц. Часть женщин согласились с тем, что стирка вредит подушкам, которые со временем теряют из-за нее форму.

Некоторые настаивали на том, что подушки необходимо менять раз в полгода или чаще, однако натолкнулись на критику со стороны остальных. «Неудивительно, что планета в таком плохом состоянии, если кто-то выкидывает подушки каждые шесть месяцев», — возмутился один из юзеров.

В мае 2019 года предметом спора в сети стало использование туалетной бумаги. Одни утверждали, что использование девяти рулонов в день — нормальная практика, но далеко не все были с ними согласны.

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