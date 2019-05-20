Использование туалетной бумаги стало предметом спора в сети

Пользовательница сети Sue W спровоцировала начало спора среди юзеров о том, какой расход туалетной бумаги в неделю считается нормальным. Женщина сделала пост на форуме Mumsnet, признавшись, что ее семья тратит около девяти рулонов за семь дней.

«У меня дома три взрослых. Два мужчины, одна женщина. За неделю у нас кончается почти вся пачка из девяти рулонов. Честно, я подозреваю, ее кто-то ест!!! Что думаете? Это слишком много?» — спросила Sue W.

Многих слова пользовательницы удивили. «У нас дома двое взрослых и двое детей. За неделю мы используем максимум три рулона бумаги. Расходовали бы еще меньше, если бы дети были более экономными», — писал Marlovdav. Один из юзеров в шутку посоветовал поменять автору поста диету.

Однако нашлись и те, кто тратит еще больше туалетной бумаги, чем Sue W. «Нас дома живет семь человек. Бывает, зайдешь в ванну, там еще половина рулона. Зайдешь снова — уже ничего нет», — рассказала мама пятерых детей Эми. «Я покупаю 12 рулонов, которые расходуются за неделю. Двое взрослых, три ребенка», — поделилась своим опытом другая пользовательница.

Некоторые комментаторы предположили, что расход бумаги зависит от ее качества. «Дома я использую дорогую бумагу, которую использую по два листа за раз. Когда я в отеле и пользуюсь дешевой бумагой, мне приходится отрывать десять листов», — написала пользовательница, которая много путешествует.

В середине мая пользователи сети поспорили из-за того, надо ли мыть ноги в душе. Одни признавались, что не мыслят свою жизнь без этой гигиенической процедуры, другие считали, что стекающей с верхней части тела воды достаточно.

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