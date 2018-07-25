Худые и полные девушки поспорили о трудностях жизни

Специалист по нижнему белью, автор журналов Teen Vogue и Allure Кора Харрингтон (Cora Harrington) рассказала в Twitter о преимуществах, которыми обладают худые люди. По ее наблюдению, человек ощущает себя худым, пока другие считают его таковым. Кроме того, ощущение худобы может приходить, если в магазине человек может выбрать подходящий для себя размер.

«Моя работа связана с просмотром фотографий моделей, которые намного тоньше меня, поэтому я редко "чувствую" себя худой. Но я могу ходить практически в любой магазин одежды и ожидать — даже не задумываясь об этом — что куплю что-то моих размеров. Это привилегия худощавых», — признает Харрингтон.

К числу преимуществ худых она относит возможность съесть печенье или рожок мороженого, а также отсутствие постоянных нравоучений о том, что ей нужно похудеть. «Никто не стонет и не закатывает глаза, когда им приходится сидеть рядом со мной в самолете или в автобусе. На самом деле, никто не комментирует мое тело вообще. У меня есть возможность двигаться по жизни без людей, настаивающих на том, что вам нужно быть размером поменьше (...) Если вам не нужно об этом думать, это привилегия», — заключила эксперт.

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С Харрингтон согласились тысячи человек. Они поделились ее твитом на своих страницах, отмечая справедливость высказываний и несправедливость общественных стандартов, заставляющих девушек чувствовать неполноценность и терпеть лишения. «Я ношу размер 36G. Если я могу найти хотя бы один бюстгальтер своего размера, который я могу себе позволить, и носить его можно без слез, я считаю это победой. У меня нет симпатичных или элегантных бюстгальтеров. Я получаю все, что доступно в интернете, и ношу это с муками», — сетует пользователь с ником Heretical Jesus Follower.

С экспертом поспорили худые девушки, заявив, что их преимущества слишком преувеличены. «Я худая и не могу купить одежду ни в одном магазине», — пожаловалась микроблогер ShoutyCassandra.

«Мне скоро 40 лет, и я все еще жду, когда появится бюстгальтер моего маленького размера», — надеется Shivonne.

Их оппоненты предложили не уравнивать положение людей в теле с худощавыми людьми, поскольку мир более приспособлен под нужды худых. «Людям с лишним весом приходится переплачивать за меньшее количество вариантов. Если вы можете поместиться в сиденье авиакомпании или какое-либо место в ресторане или в автобусе, у вас есть преимущество, то человек с избыточным весом его не имеет», — подытожила dr grump.

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