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Одежда с аномально узкой талией взбесила женщин со средней фигурой

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Торговая марка Asos попала под огонь критики критике со стороны женщин за решение ввести новый размер в линейку своих размеров на сайте. Посетительницы ресурса Asos сочли его экстремально маленьким, неприемлемым и даже опасным.

Девушки обратили внимание на то, что Asos предлагает брюки с высокой талией размера 2, при том, что самым маленьким размером в Британии является 4 — он соответствует XXS международной классификации размеров. Размер 4 предполагает объем талии в 66 — 71 сантиметра. Талия обладательницы второго размера не должна превышать 55,88 сантиметра.

Покупательницы обнаружили, что на сайте свыше 600 товаров, рассчитанных на девушек с такой тонкой талией. Пользовательницам соцсетей это показалось непозволительным. Девушки посчитали, что Asos начинает шить одежду для крайне худых дам, подстегивая тенденцию нездоровой худобы.

«Позор вам за размер одежды 2. Я больше не буду ничего покупать в вашем магазине в знак протеста», — пишет британка Даниэлла Смит (Daniella Smith).

The Daily Mail отмечает, что среднестатистическая женщина Британии носит размер 16 с талией 86 сантиметров. Решение популярного интернет-магазина может подтолкнуть женщин к мысли о необходимости худеть, считают противницы инициативы интернет-магазина. Некоторые полагают, что люди с размером 2 не должны считаться здоровыми.

«ASOS продает одежду размера 2 ... Я не думаю, что моя икроножная мышца когда-либо была такого размера, я не говоря уже о моей талии».

Либерал-демократ Норман Лэмб (Norman Lamb), бывший министр по вопросам психического здоровья, завил The Daily Mail, что одежда в таких маленьких размерах опасна. «Он (Asos) рискует нормализовать размеры, которые являются экстремальными для взрослых. Он посылает очень опасный сигнал подросткам и молодым женщинам», — возмущается Лэмб.

С ним согласен тори Боб Блэкман (Bob Blackman), объяснивший, что идеализация таких небольших размеров может привести к расстройству пищевого поведения у девушек.

Впрочем, критику в адрес Asos поддержали не все. За магазин вступились женщины скромных размеров, которые не могут найти себе подходящую одежду.

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