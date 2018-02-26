Сосулька в четыре этажа расколола москвичей и петербуржцев

Посетители популярного развлекательного портала Pikabu обратили внимание на очень длинную сосульку, образовавшуюся на одном из петербургских домов. Пользователи порассуждали о ее настоящем предназначении.

Фото: pinguinalone / Pikabu

«Вот такую сосульку кладут на безопасность в наших странах, собственно, как и на самих людей», — негодует пользователь с ником ArtemBernes. «Это пожарная сосулька, для эвакуации», — шутит zexus30.

Другой юзер предположил, что сосулька в петербургском дворе — это орудие белых ходоков из сериала «Игра престолов». «Так вот где ходоки берут копья», — иронизирует он. Ледяным копьем Король Ночи убил в последнем сезоне одного из драконов Дейенерис Таргариен — Визериона.

Кроме того, дискуссия завязалась и по поводу слова «сосулька», которое использовал автор поста. Жители Северной столицы стали уточнять, что в Санкт-Петербурге сосульки называют «сосулями». Пользователи из Москвы и других городов принялись троллить петербуржцев за страсть переиначивать общепринятые названия. Посетитель с ником noobby опубликовал шуточный стих петербуржца Павла Шапчица, написанный после того, как Валентина Матвиенко в бытность губернатором Санкт-Петербурга назвала сосульки сосулями:

«Срезают лазером сосули,

В лицо впиваются снежины.

До остановы добегу ли,

В снегу не утопив ботины?»

Фотография быстро набрала популярность и за шесть часов укрепилась в топе портала. Пользователи продолжают придумывать названия этого феномена, глыбу льда уже нарекли «царь-сосулей» и «гранд-сосулей».

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