Спецподразделение по борьбе с сосульками появится в Санкт-Петербурге

В полиции Санкт-Петербурга появится подразделение, сотрудники которого будут на постоянной основе отслеживать образование сосулек на зданиях и других сооружениях. Об этом в Facebook сообщил правозащитник Александр Холодов, опубликовавший письмо заместителя начальника УГИБДД по Петербургу.

В документе указано, что 28 ноября в отделение материально-технического обеспечения УГИБДД должны быть поданы списки сотрудников, на которых возложат обязанность осматривать фасады зданий и сооружений на предмет образования на крышах и выступающих элементах фасада снега и наледи.

В письме не указано, что именно полицейские должны делать, если обнаружат сосульки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге имеются бригады кровельщиков, которые борются с наледью на зданиях с помощью воздуховодок. Это нововведение позволило ускорить очистку крыш в два с половиной раза.