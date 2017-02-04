Снег с крыши упал на детскую коляску в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело по факту падения снега с крыши на коляску с двухмесячным мальчиком. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

ЧП произошло на Палехской улице на северо-востоке города. Во время чистки кровли одного из жилых домов снег упал на коляску, в которой находился ребенок. Мальчика доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

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Следователи работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливает людей, ответственных за чистку крыши.

В декабре 2016 года суд вынес обвинительный приговор главному инженеру ДЭЗ района Соколиная Гора Александру Куралову и директору подрядной организации Николаю Шаульскому по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оба признаны виновными в падении сосульки на женщину, гулявшую с коляской. Суд назначил им наказание в виде трех лет ограничения свободы с выплатой компенсации пострадавшим.