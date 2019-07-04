Футболки популярных брендов оказались опасными для здоровья

Роскачество нашло опасные для здоровья вещества в женских футболках популярных спортивных брендов. Об этом сообщается на сайте организации.

Организация закупила майки 14 брендов по цене от 699 до 3,8 тысячи рублей и проверила их по 16 показателям качества и безопасности (токсичность, воздухопроницаемость, деформация после стирки и так далее). В результате вещи четырех марок, таких как Asics V-Neck, Domyos, Reebok и Under Armour, оказались обработанными вредными веществами. Так, например, последний производитель применяет биоцид — вещество, защищающее ткань от плесени.

Нормальная воздухопроницаемость выявлена в 13 футболках из 14 (испытание не прошел только MyGym). Быстрее всех впитывает влагу и сохнет майка Puma, дольше остальных — Reebok. Более того, продукция этой марки оставляет пятна краски на теле после тренировки. Лучшие показатели по отводу влаги — у Adidas, Demix, Forward, Nike, Profit, Under Armour.

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Недостоверные данные о составе продукции обнаружены на этикетках Asics V-Neck SS Top, Domyos, MyGym и Under Armour. Компании заявили о наличии полиэфира, нейлона или эластана, а также вискозы, которые на самом деле в материале отсутствовали.

Все экземпляры прошли тест на устойчивость материала к стирке, глажке и непогоде и показали хорошую прочность. Ни одно изделие не электризуется.

В итоге полностью безопасными оказались только пять из 14 брендов: Adidas, Demix, Karo Sport, New Balance и Nike. Наивысший балл по всем критериям заслужили три торговые марки: Nike, New Balance и Karo Sport.

В июне эксперты объяснили, почему летние сандалии (в России их иногда называют сланцами) могут быть опасными для здоровья. По словам Камиллы Лонг из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест в Северной Каролине, зачастую, чтобы зафиксировать тапок на месте, человек подгибает пальцы ног, что приводит к изменениям в его естественной походке. Это может навредить икроножным мышцам и пяточным сухожилиям, а также вызвать боли в спине.

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