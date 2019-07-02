Смена кроссовок на каблуки оказалась опасной для здоровья

Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения города Москвы Зураб Орджоникидзе рассказал об опасности смены кроссовок на каблуки в течение одного дня. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, переход от спортивной обуви к туфлям на каблуках и наоборот вреден для опорно-двигательного аппарата, так как нога не привыкла к неудобной обуви. Эффект для организма может быть равен травме средней тяжести.

Однако в целом спортивная обувь является «положительным моментом в отношении здоровья».

Также Орджоникидзе дал рекомендации по выбору каблука. Его высота должна находиться в диапазоне от 1,5 до 4 сантиметров. При этом надевать обувь на каблуке лучше ближе к вечеру.

Врач не рекомендовал долго ходить на каблуках в любое время суток, так как они полностью меняют биомеханику ходьбы и активность мышц. Это приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, развитию артрита, невралгии и микронадрывам сухожильно-мышечных структур.

В июне французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен объяснил, почему российские женщины любят ходить в обуви на каблуках.

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