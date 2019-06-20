Лубутен назвал причины любви россиянок к высоким каблукам

Французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен объяснил, почему российские женщины любят ходить в обуви на каблуках. Интервью основательницы интернет-магазина Aizel Айсель Трудел с модельером опубликовано на YouTube.
В ролике Трудел заявляет, что Россия — одна из немногих стран в мире, где женщины предпочитают носить только высокие каблуки, а также признается, что именно в такой обуви чувствует себя непоколебимой и более уверенной в себе. После этого она спрашивает дизайнера, почему россиянки так нуждаются в высоких каблуках и является ли это особенностью вкуса или характера.
«Потому что они своеобразно беспомощны и индивидуально женственны, — пояснил Лубутен. — Высокие каблуки становятся инструментом уверенности. Для некоторых людей — инструментом силы». Кроме того, он отметил, что российские женщины выглядят красиво благодаря осанке и тому, что умеют правильно ходить на высоких каблуках.
По мнению Лубутена, каблуки помогают почувствовать свое тело, несмотря на то, что «это просто небольшое воздействие на ступню». «Эта уверенность дает им [российским женщинам] чувство безопасности», — заключил он.
В апреле дизайнер приехал в Москву через 15 лет после предыдущего визита, чтобы принять участие в реставрации костюмов для Большого театра. Кристиан Лубутен основал одноименный обувной бренд в 1992 году. В дизайне обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. В Москве первый бутик компании открылся в 2003 году. Отличительный знак — красные подошвы туфель, зарегистрированные как товарный знак.
В феврале 2018 года сообщалось, что суд отказал Кристиану Лубутену в эксклюзивном праве на красные подошвы. Однако в июне того же года он все же отвоевал этот фирменный знак.